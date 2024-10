Gqitalia.it - Affrontare il mal di testa sul lavoro richiede strategia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mal diè un compagno diassai molesto. Perché assale quasi sempre all'improvviso, puntualmente quando si è alle prese con un compito urgente da portare a termine, mentre e-mail e telefonate a raffica richiedono la massima attenzione. E martella fortissimo. Che fare? I rimedi naturali Molti ricorrono subito ai farmaci, ma Irene Peruzzo - laurea in farmacia, un master in fitoterapia e un altro in oli essenziali, amministratrice della piemontese Erbaflor fondata da suo nonno nel 1950 - suggerisce alcuni, potenti rimedi fitoterapici da tenere sempre a portata di mano. «In particolare, massaggiare olio essenziale di melissa sulle tempie ha un effetto calmante immediato», spiega. Dopodiché, non tutte le emicranie sono uguali: «Tra le cause più frequenti rientrano lo stress e il sovraccarico epatico».