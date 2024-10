Xbox Partner Preview: annunciato un piccolo evento con grandi novità, ecco data e orario (Di martedì 15 ottobre 2024) I possessori di Xbox (e non solo) hanno una nuova data da segnarsi sul calendario. La casa di Redmond ha annunciato sui propri canali social italiani un piccolo evento per parlare di alcuni grandi titoli in arrivo nell’immediato futuro. L’Xbox Partner Preview è previsto per Giovedì 17 Ottobre 2024 alle ore 19:00 (italiane) della durata di 25 minuti e sarà possibile sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale per seguire l’evento. La presentazione sarà sottotitolata in italiano e ci permetterà di ricevere nuove informazioni sul DLC finale di Alan Wake 2, su Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Wuchang: Fallen Feathers e molto altro in arrivo sul Game Pass e non. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno poiché questa piccola conferenza non è in concomitanza con nessun grande evento, tuttavia l’interesse è alto se consideriamo i titoli che verranno mostrati. Screenworld.it - Xbox Partner Preview: annunciato un piccolo evento con grandi novità, ecco data e orario Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I possessori di(e non solo) hanno una nuovada segnarsi sul calendario. La casa di Redmond hasui propri canali social italiani unper parlare di alcunititoli in arrivo nell’immediato futuro. L’è previsto per Giovedì 17 Ottobre 2024 alle ore 19:00 (italiane) della durata di 25 minuti e sarà possibile sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale per seguire l’. La presentazione sarà sottotitolata in italiano e ci permetterà di ricevere nuove informazioni sul DLC finale di Alan Wake 2, su Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Wuchang: Fallen Feathers e molto altro in arrivo sul Game Pass e non. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno poiché questa piccola conferenza non è in concomitanza con nessun grande, tuttavia l’interesse è alto se consideriamo i titoli che verranno mostrati.

