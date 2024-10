Ultimi biglietti disponibili per Robert Plant, la voce dei Led Zeppelin è attesa al Teatro Sociale (Di martedì 15 ottobre 2024) A pochi mesi dai trionfali sold out dell’ultimo tour estivo, Robert Plant ha da tempo annunciato 11 nuove incredibili date evento in Italia che copriranno tutto il mese di Ottobre e che lo vedranno protagonista insieme a Suzi Dian, del progetto Saving Grace. Il tour partir?à a ottobre dallo Quicomo.it - Ultimi biglietti disponibili per Robert Plant, la voce dei Led Zeppelin è attesa al Teatro Sociale Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A pochi mesi dai trionfali sold out dell’ultimo tour estivo,ha da tempo annunciato 11 nuove incredibili date evento in Italia che copriranno tutto il mese di Ottobre e che lo vedranno protagonista insieme a Suzi Dian, del progetto Saving Grace. Il tour partir?à a ottobre dallo

Robert Plant in concerto a Firenze. La star arriva in treno - O almeno lo fa Robert Plant, ex cantante dei mitici Led Zeppelin, arrivato a Firenze per l’esibizione al teatro Verdi con il progetto Saving Grace, che lo vede protagonista insieme a Suzi Dian. Plant è arrivato a Firenze ma bordo di un Frecciarossa e userà il treno alta velocità di Trenitalia per viaggiare lungo le undici tappe del suo tour. (Lanazione.it)

Un mondo onirico e fatato. Robert Plant in concerto - E forse il merito del cantante, al di là della sua straordinaria bravura, è proprio quello di aver messo completamente da parte un passato così glorioso e irripetibile per condividere invece con il pubblico un linguaggio per lui nuovo, quello della cosiddetta ‘world music’, la musica del mondo, portandoci con sé nel cuore del folklore. (Ilrestodelcarlino.it)

Robert Plant - re di Napoli per una notte - ” Robbè si gruoss”! Basterebbe già questa espressione urlata a metà concerto da uno spettatore in galleria, con tutto l’amore e l’enfasi del mondo napoletano, per far capire e cercare […] The post Robert Plant, re di Napoli per una notte first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)