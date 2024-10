Ilnapolista.it - Spalletti apre ai giovani dell’Under21: «Ce ne sono diversi che possono fare al caso nostro»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la vittoria di ieri contro Israele, l’Italia disi prende il meritato riposo, intanto il ct ha assistito alla sfida – decisiva per la qualificazione agli Europei 2025 – tra Italia Under21 e Irlanda Under21 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Nell’intervallo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: Sul primo tempo degli Azzurrini: «I ragazzientrati un po’ contratti perché la posta in palio è alta. Gli irlandesistati bravi ad avere ritmo all’inizio della partita, noi non siamo riusciti bene a pressarli e a prendere in mano la partita. Cistate un paio di situazioni rischiose, perché gli avversari hanno fisicità. Poi i ragazzi di Nunziata sitranquillizzati e hanno iniziato a giocare a calcio». Sui: «Ce nedi calciatori che posal