Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta: "Se mi sono pentita di aver accettato Ballando?"

(Di martedì 15 ottobre 2024)è finita al ballottaggio acon le Stelle e sabato rischia di essere eliminata. Ospite a LaInha confessato che non vuole uscire e che farà di tutto pur di restare. “Io sto credendo molto a questo percorso questa settimana è stata per me complicata sia fisicamente che emotivamente, ma molto più emotivamente. Il mio obiettivo era quello cercare di essere più aggraziata e gradevole non solo nel ballo, ma anche nel prendere i giudizi. Se ciriuscita? Penso proprio di sì. Mi sveglio tutte le mattine di corsa per andare ad allenarmi“. La novella ballerina ha poi ricordato la sua passata esperienza al Grande Fratello. “Al Grande Fratello era un altro tipo di lavoro, tutta la settimana mi studiavo i daytime e i concorrenti. Arrivavo, mi vestivo come mi pareva, avevo le mie Louboutin e avevo un altro ruolo.