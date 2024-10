Roma-Inter, senti Orsi: «Nerazzurri giocabili, non come l’anno scorso» (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra cinque giorni Roma-Inter. A parlarne e discuterne Nando Orsi, secondo cui i Nerazzurri, quest’anno, sono più giocabili. GIOCABILE – A cinque giorni dalla partita dell’Olimpico, su Radio Radio Mattino Sport e News si inizia a parlare dell’atteso match. Nando Orsi, a tal proposito, ha detto la sua sul rendimento attuale dei Nerazzurri: «Quest’anno l’Inter è molto più giocabile rispetto all’anno scorso. I Nerazzurri hanno pareggiato in casa del Monza, subiscono diversi gol e non vince più le partite 3/4-0. Se la Roma gioca di reparto ed è concentrata per me è una partita giocabile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, senti Orsi: «Nerazzurri giocabili, non come l’anno scorso») © Inter-News. Inter-news.it - Roma-Inter, senti Orsi: «Nerazzurri giocabili, non come l’anno scorso» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra cinque giorni. A parlarne e discuterne Nando, secondo cui i, quest’anno, sono più. GIOCABILE – A cinque giorni dalla partita dell’Olimpico, su Radio Radio Mattino Sport e News si inizia a parlare dell’atteso match. Nando, a tal proposito, ha detto la sua sul rendimento attuale dei: «Quest’anno l’è molto più giocabile rispetto al. Ihanno pareggiato in casa del Monza, subiscono diversi gol e non vince più le partite 3/4-0. Se lagioca di reparto ed è concentrata per me è una partita giocabile».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, non») ©-News.

