Gaeta.it - Riflessioni sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale: avvertimenti e opportunità da Bob Kimball

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’intelligenzarappresenta una delle evoluzioni tecnologiche più significative degli ultimi anni, e il suo impatto è stato ulteriormente amplificato in Europa, dove molte aziende hanno aumentato il proprio utilizzo di queste tecnologie. In questo contesto, un intervento recente di Bob, Chief Regulatory Officer di AWS, durante la conferenza Comolake a Cernobbio, ha messo in luce le sfide e lelegate alladell’IA, avvertendo che un’eccessivapotrebbe minacciare la competitività europea. Il contesto della crescitain Europa Negli ultimi 12 mesi, le aziende europee hanno incrementato l’adozionedel 30%, un chiaro segnale della crescente importanza di questa tecnologia nel panorama industriale.