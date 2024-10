Pichetto, lavoriamo a deposito nucleare condiviso europeo (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il deposito geologico è una struttura profonda adatta allo smaltimento definitivo dell'alta attività e del combustibile nucleare esaurito. Al momento l'unico Paese che si è già dotato di un deposito geologico è la Finlandia. Altri Paesi, compresa l'Italia, stanno lavorando ad un deposito geologico condiviso a livello europeo, ma è stato richiesto dall'Europa di effettuare attività di ricerca anche in ottica di un deposito geologico nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. La necessità di un deposito geologico per le scorie ad alta radioattività secondo il ministro "potrebbe cambiare con l'avvento dei reattori di 4/a generazione", che utilizzeranno come combustibile le scorie dei vecchi reattori. Quotidiano.net - Pichetto, lavoriamo a deposito nucleare condiviso europeo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Ilgeologico è una struttura profonda adatta allo smaltimento definitivo dell'alta attività e del combustibileesaurito. Al momento l'unico Paese che si è già dotato di ungeologico è la Finlandia. Altri Paesi, compresa l'Italia, stanno lavorando ad ungeologicoa livello, ma è stato richiesto dall'Europa di effettuare attività di ricerca anche in ottica di ungeologico nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione suldavanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. La necessità di ungeologico per le scorie ad alta radioattività secondo il ministro "potrebbe cambiare con l'avvento dei reattori di 4/a generazione", che utilizzeranno come combustibile le scorie dei vecchi reattori.

