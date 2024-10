"Non trasporto disabili", tassista rifiuta 61enne siciliano in carrozzina (Di martedì 15 ottobre 2024) «Mi ha detto che non poteva portare sul suo taxi persone disabili». Questa è la denuncia fatta da un uomo di 61 anni, Tonino Muriana, originario della Sicilia, ma che vive a Moncalieri , alle porte di Torino, dove si occupa di turismo accessibile. Dal 2009 è in sedia a rotelle. Come ha raccontato al quotidiano La Stampa, all’inizio di ottobre doveva, dopo aver pranzato con un’amica al centro Feedpress.me - "Non trasporto disabili", tassista rifiuta 61enne siciliano in carrozzina Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) «Mi ha detto che non poteva portare sul suo taxi persone». Questa è la denuncia fatta da un uomo di 61 anni, Tonino Muriana, originario della Sicilia, ma che vive a Moncalieri , alle porte di Torino, dove si occupa di turismo accessibile. Dal 2009 è in sedia a rotelle. Come ha raccontato al quotidiano La Stampa, all’inizio di ottobre doveva, dopo aver pranzato con un’amica al centro

