Gaeta.it - Napoli chiude via Kagoshima: crepa pericolosa nel muro di contenimento blocca traffico e pedoni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sicurezza stradale acontinua a destare preoccupazioni, dopo la chiusura di via, avvenuta in seguito alla scoperta di unaevidente in undi. Questa decisione è stata annunciata dalle autorità competenti il giorno precedente, a causa dei rischi che il cedimento strutturale ha comportato per il transito di veicoli e. Le forze dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno preso immediatamente provvedimenti, tacitando le ansie riguardanti la sicurezza nella zona, nota per i suoi collegamenti vitali tra diverse aree del quartiere Vomero e il resto della città . Interventi di sicurezza e blocco dell’accesso Da ieri, il divieto di transito è stato attuato in entrambe le direzioni, con la Polizia Municipale dislocata ai due estremi della strada per impedire l’accesso.