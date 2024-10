Moldova domenica test aspirazioni filo-Ue | presidenziali e referendum

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) –gli elettori della, piccolo Paese stretto tra la Romania e l’Ucraina, e che ha subito uno dei maggiori impatti dall’invasione russa dei territori ucraini, affrontano una scelta decisiva: il 20 ottobre, infatti, si vota per lee per ilsull’adesione all’Unione Europea. Due scelte che influenzeranno il futuro della, Paese tra i più poveri dell’area e che ha una situazione sociale ed economica critica, o portandola più vicina a Bruxelles o facendole fare un passo indietro, verso posizioni-russe. La presidentessa in carica, laeuropea Maia Sandu che fa campagna anche per il sì alpro-Ue, è la favorita al primo turno contro altri 16 candidati, ma il ballottaggio nella piccola ex repubblica sovietica di 2,6 milioni di abitanti ha un destino meno chiaro.