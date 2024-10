Mister Movie | SilverHawks si unirà ai ThunderCats nel nuovo ThunderVerse (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Rilancio di un’Icona degli Anni ’80 I SilverHawks, nonostante non abbiano mai raggiunto la popolarità dei loro cugini felini, i ThunderCats, hanno sempre avuto un gruppo di fan affezionati. La serie animata degli anni ’80, prodotta da Rankin/Bass, raccontava le avventure di una squadra di cyborg spaziali e ha mantenuto un certo fascino nostalgico nel tempo. Ora, grazie a Dynamite Entertainment, questo universo potrebbe espandersi e, finalmente, vedere un crossover ufficiale con i ThunderCats, creando quello che viene chiamato ThunderVerse. Chi sono i SilverHawks? La serie originale seguiva le vicende di un gruppo di poliziotti spaziali cibernetici, guidati dal comandante Stargazer e dal capitano Quicksilver (Jonathan Quick). Mistermovie.it - Mister Movie | SilverHawks si unirà ai ThunderCats nel nuovo ThunderVerse Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Rilancio di un’Icona degli Anni ’80 I, nonostante non abbiano mai raggiunto la popolarità dei loro cugini felini, i, hanno sempre avuto un gruppo di fan affezionati. La serie animata degli anni ’80, prodotta da Rankin/Bass, raccontava le avventure di una squadra di cyborg spaziali e ha mantenuto un certo fascino nostalgico nel tempo. Ora, grazie a Dynamite Entertainment, questo universo potrebbe espandersi e, finalmente, vedere un crossover ufficiale con i, creando quello che viene chiamato. Chi sono i? La serie originale seguiva le vicende di un gruppo di poliziotti spaziali cibernetici, guidati dal comandante Stargazer e dal capitano Quicksilver (Jonathan Quick).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

After Huge Thundercats Success, Another Iconic 80s Cartoon Is Making a Comeback - Dynamite Entertainment has had great success with Thundercats, and now the publisher is bringing back that title's sister property: Silverhawks. (msn.com)