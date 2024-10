Meteo Liguria, forti piogge in arrivo: "Fino a 200 mm sulla provincia di Genova nei prossimi giorni" (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche 3bMeteo lancia l'allarme sull'ondata di maltempo che coinvolgerà la Liguria nelle prossime ore e per la quale è già stata emessa l'allerta Meteo gialla per mercoledì 16 ottobre. Lorenzo Badellino, previsore del portale Meteo, spiega a GenovaToday: "Dall’Atlantico una saccatura si sta Genovatoday.it - Meteo Liguria, forti piogge in arrivo: "Fino a 200 mm sulla provincia di Genova nei prossimi giorni" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche 3blancia l'allarme sull'ondata di maltempo che coinvolgerà lanelle prossime ore e per la quale è già stata emessa l'allertagialla per mercoledì 16 ottobre. Lorenzo Badellino, previsore del portale, spiega aToday: "Dall’Atlantico una saccatura si sta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Liguria - le previsioni per i prossimi giorni : "Deciso peggioramento" - Che tempo farà in Liguria nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto agli esperti di 3BMeteo ed è il meteorologo Francesco Nucera a tratteggiare gli scenari, con un deciso peggioramento che potrebbe portare fenomeni a tratti intensi, soprattutto tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Martedì... (Genovatoday.it)

Meteo Liguria : settimana all'insegna del maltempo su Genova - le previsioni - Si apre una nuova settimana all'insegna del maltempo sulla Liguria e in particolare su Genova. Le temperature non si abbasseranno più di tanto - nel capoluogo rimangono comprese tra i 16 e i 22 gradi - ma almeno secondo le ultime previsioni a Genova avremo a che fare con la pioggia quasi ogni... (Genovatoday.it)

Meteo Liguria - le previsioni per il weekend - Dopo la recente ondata di maltempo arriva il weekend, le previsioni di 3BMeteo per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. . Previsioni meteo Liguria venerdì 11 ottobre Venerdì 11 ottobre a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperature comprese tra la minima di 16 e la massima di 22°C. (Genovatoday.it)