Meloni: "Fitto vicepresidente esecutivo Commissione Ue simbolo di ritrovata centralità dell'Italia" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 La nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza della Commissione europea "è simbolo della ritrovata centralità dell'Italia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. "Una realtà distante dal continuo mantra di un presunto isolamento Italiano, ma è un riconoscimento del peso dell'Italia", ha affermato. "Un risultato che credo debba inorgoglire tutta la nazione e non solo i partiti politici della maggioranza", ha proseguito auspicando che tutti i partiti consentano alla "Commissione di essere pienamente funzionante entro il primo dicembre". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni: "Fitto vicepresidente esecutivo Commissione Ue simbolo di ritrovata centralità dell'Italia" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 La nomina di Raffaelealla vicepresidenzaeuropea "è". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corsoe comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. "Una realtà distante dal continuo mantra di un presunto isolamentono, ma è un riconoscimento del peso", ha affermato. "Un risultato che credo debba inorgoglire tutta la nazione e non solo i partiti politicia maggioranza", ha proseguito auspicando che tutti i partiti consentano alla "di essere pienamente funzionante entro il primo dicembre". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni lancia un appello all’opposizione sulla nomina di Fitto : “Prevalga interesse nazionale - l’abbiamo fatto pure noi con Gentiloni” - “Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi”, ha detto la premier a Palazzo Madama. E a questo proposito l’inquilina di Palazzo Chigi ha aperto alla possibilità del debito comunitario. (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo : "Italia non è isolata - a Fitto deleghe di primissimo livello" - DIRETTA - Giorgia Meloni è al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. La premier rilascerà varie dicharazioni sui dossier che si discuteranno a Bruxelles, tra cui Ucraina, Medio Oriente e immigrazione. "Questa nuova legislatura europea si è aperta all’insegna della preo . (Ilgiornaleditalia.it)

Meloni - spero ok a Fitto senza distinguo e tentennamenti - "Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo a proposito dell'indicazione di Raffaele Fitto come ... (Quotidiano.net)