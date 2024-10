Medicina, Covelli (Lum): "Ecco come siamo arrivati a quella odierna" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - “L'obiettivo di realizzare quest'opera è semplificare la storia della Medicina: per poter conoscere la sua storia, infatti, ci vorrebbero decine e decine di volumi. La parte più complessa per me è stata creare una sintesi dei concetti più importanti e dei concetti che possono attirare l'attenzione dello studente di Medicina e non solo”. E' quanto affermato da Michele Covelli, docente dell'università Lum ‘Giuseppe Degennaro' e autore del libro ‘Storia della Medicina e dell'odontoiatria”, presentato oggi a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, su proposta del senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre. “La storia della Medicina del mio libro - spiega l'autore - parte dall'Antico Egitto, in quanto ritengo che sia un popolo estremamente intelligente, dal quale sono partite molte idee, come le specializzazioni. Liberoquotidiano.it - Medicina, Covelli (Lum): "Ecco come siamo arrivati a quella odierna" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - “L'obiettivo di realizzare quest'opera è semplificare la storia della: per poter conoscere la sua storia, infatti, ci vorrebbero decine e decine di volumi. La parte più complessa per me è stata creare una sintesi dei concetti più importanti e dei concetti che possono attirare l'attenzione dello studente die non solo”. E' quanto affermato da Michele, docente dell'università Lum ‘Giuseppe Degennaro' e autore del libro ‘Storia dellae dell'odontoiatria”, presentato oggi a Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, su proposta del senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre. “La storia delladel mio libro - spiega l'autore - parte dall'Antico Egitto, in quanto ritengo che sia un popolo estremamente intelligente, dal quale sono partite molte idee,le specializzazioni.

