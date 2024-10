Iodonna.it - La top manager, che ha ricoperto con successo ruoli di sempre crescente importanza, dovrà gestire la delicata situazione del Gruppo nel Belpaese

(Di martedì 15 ottobre 2024)di grande esperienza, ma anche ex pallavolista, Antonella Bruno diventa capo di Stellantis in Italia: a lei sarà affidato il compito di riportare in alto il nome del, cercando di trovare soluzioni per l’uscita dalla crisi del settore automotive. Una nomina che è stata accolta con entusiasmo da Jean-Philippe Imparato, neo CEO della casa italo-francese: «Antonella Bruno ha molti anni di esperienza nel settore dell’automobile e in particolare nel nostro– ha affermato. La sua profonda conoscenza del mercato e della rete con cui ha già un rapporto di fiducia, saranno un fattore chiave per ildei marchi Stellantis in Italia».