La casa si controlla con un tasto sullo smartphone: le novità di Android 15 (Di martedì 15 ottobre 2024) La versione beta 3 del nuovo sistema operativo Google mostra una nuova funzione per l'interazione con i dispositivi connessi

Muore sepolto nel giardino di casa. “Controllava un’infiltrazione di acqua” - Tragedia a Cinisello Balsamo , nel Milanese, dove un uomo di 61 anni è morto a causa del cedimento di un terrapieno in uno scavo situato nel giardino della sua villetta. Dopo oltre un’ora il personale del gruppo Saf ha trovato l’uomo purtroppo privo di vita. Le squadre hanno lavorato freneticamente a rischio della loro incolumità. (Thesocialpost.it)

Sydney Sweeney : "I paparazzi controllano la mia casa per le mie foto in bikini - la mia sicurezza è a rischio" - La star di Tutti tranne te ha confessato di non sentirsi al sicuro a causa della costante presenza di fotografi. Per questo motivo, Sweeney ritiene di essere a rischio. In una recente intervista rilasciata a Glamour, Sydney Sweeney ha raccontato che i fotografi si sono appostati, di recente, fuori dalla sua casa in Florida, disturbando la sua famiglia che si trovava all'esterno e raccontando le ... (Movieplayer.it)

I carabinieri controllano un uomo nei pressi del noto parco collinare : la scoperta dopo una perquisizione in casa - I carabinieri della stazione Vomero hanno arrestato per detenzione di droga e spaccio un 30enne incensurato del posto. I militari stavano effettuando un servizio ad hoc e si sono appostati nei pressi del parco Mascagna, quando hanno notato il 30enne in compagnia di altre 4 persone... (Napolitoday.it)