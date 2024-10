Tvzap.it - “Grande fratello”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella puntata del reality show “” andata in onda lunedì 14 ottobre 2024, Alfonso Signorini ha annunciato il secondodi questa edizione. Vediamo cos’è successo. I nominati di ieri sera e l’Tra i nominati di ieri c’erano Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestess, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Alla fine èproprio Michael Castorino a dover lasciare la casa di Cinecittà. Durante la serata, Carmen Russo ha dato il suo saluto agli inquilini, mentre suo marito Enzo Paolo Turchi ha scelto di rimanere. Sono stati nominati quattro concorrenti per la prossima eliminazione. Notizia in aggiornamento L'articolo “”, chi è: ilproviene da TvZap.