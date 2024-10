Lapresse.it - Giustizia, sanzioni per chi pubblica ordinanze cautelari: ok al parere in Senato

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Divieto dizione per tutte le, non solo di custodia in carcere o ai domiciliari. E, fermo restando il no al carcere per i giornalisti,per chi trasgredisce a questo divieto. Lo prevede ildella commissionedelredatto dal relatore Sergio Rastrelli (FdI) al decreto legislativo che attua la legge di delegazione europea in riferimento alla presunzione di innocenza che, stando a quanto si apprende, ha avuto il via libera con i voti della maggioranza e Italia Viva. La norma a cui fa riferimento è quella inserita nel percorso parlamentare con il cosiddetto emendamento Costa.