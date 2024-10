“Fermate subito l’aereo, ho dimenticato il cellulare al gate e devo riprenderlo. Mi trattate così perché non sono bianca”: una donna scatena una lite – IL VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Attimi di panico e anche di paura a bordo della Frontier Airlines con destinazione Las Vegas e partenza da San Diego. Quando il portellone si è chiuso e gli assistenti di volo hanno iniziato con le solite comunicazioni sulle procedure di sicurezza, una signora si è alzata e ha iniziato ad urlare che aveva dimenticato il cellulare al gate. “Fermate subito questo aereo, devo scendereÈ tutta colpa vostra”, ha detto la signora, come testimoniato dal VIDEO che poi è diventato virale, registrato da uno dei passeggeri. Poi il colpo di scena. La donna ha dichiarato di essere una sovrana in borghese: “Se fossi bianca e indossassi un completo, avreste già fermato l’aereo. devo scendere da questo aereo, e ti dico subito che non te la prenderai mai più con qualcuno a causa del colore della sua pelle.Continuate a ridere e vedrete cosa vi succede”. Ilfattoquotidiano.it - “Fermate subito l’aereo, ho dimenticato il cellulare al gate e devo riprenderlo. Mi trattate così perché non sono bianca”: una donna scatena una lite – IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Attimi di panico e anche di paura a bordo della Frontier Airlines con destinazione Las Vegas e partenza da San Diego. Quando il portellone si è chiuso e gli assistenti di volo hanno iniziato con le socomunicazioni sulle procedure di sicurezza, una signora si è alzata e ha iniziato ad urlare che avevailal. “questo aereo,scendereÈ tutta colpa vostra”, ha detto la signora, come testimoniato dalche poi è diventato virale, registrato da uno dei passeggeri. Poi il colpo di scena. Laha dichiarato di essere una sovrana in borghese: “Se fossie indossassi un completo, avreste già fermatoscendere da questo aereo, e ti dicoche non te la prenderai mai più con qualcuno a causa del colore della sua pelle.Continuate a ridere e vedrete cosa vi succede”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ceccarelli : “Salvini allontana la realizzazione di Medioetruria. Più fermate da subito nelle stazioni di Arezzo e Chiusi” - Questa sarebbe una soluzione ponte che potrebbe diventare realtà in tempi rapidi, mentre la realizzazione della stazione, se si continuerà nella strada intrapresa, appare una prospettiva purtroppo lontana. Il capogruppo Pd in Consiglio Regionale torna sulle dichiarazioni del Ministro Salvini, per chiedere fatti concreti e in tempi brevi. (Lanazione.it)

“Fermate tutto - chiamate i soccorsi”. Malore sul palco e concerto subito interrotto - Leggi anche: “Non hai idea di quanto ci mancherai”. Il Comune di Ostuni ha spiegato cosa è successo Ion una nota: “Ieri sera il concerto dei Toto ha vissuto attimi di tensione quando il tastierista Greg Phillinganes ha accusato un malore durante il terzo brano”, si legge su Facebook. La band, quindi, ha comunque deciso di tornare sul palco pochi minuti dopo, nonostante il malore, ma passato ... (Caffeinamagazine.it)