E' morto Skàrmeta, l'autore de "Il Postino". Di Troisi disse: "E' il mio angelo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è spento Antonio Skármeta Vrancic, autore de "Il Postino di Neruda", tradotto in oltre venti lingue, che ispirò il film di Michael Radford, ultima indimenticabile interpretazione di Massimo Troisi (che morì poco dopo l'ultimo ciak del film), con un immenso Philippe Noiret. A dare la notizia Napolitoday.it - E' morto Skàrmeta, l'autore de "Il Postino". Di Troisi disse: "E' il mio angelo" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è spento Antonio Skármeta Vrancic,de "Ildi Neruda", tradotto in oltre venti lingue, che ispirò il film di Michael Radford, ultima indimenticabile interpretazione di Massimo(che morì poco dopo l'ultimo ciak del film), con un immenso Philippe Noiret. A dare la notizia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto Antonio Skarmeta - l’autore di ‘Il postino di Neruda’ aveva 83 anni - (Adnkronos) – Lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore di "Il postino di Neruda" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il… L'articolo È morto Antonio Skarmeta, l’autore di ‘Il postino di Neruda’ aveva 83 anni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Addio a Skármeta - l’autore del “Postino di Neruda” - Per aver sognato che la neve bruciasse nel Cile, che ti ha fatto tanto male”. Anche il presidente cileno Gabriel Boric ha commentato la morte di Skármeta, lasciandogli una dedica sul suo account Instagram: “Grazie maestro per la vita che hai vissuto. Per i racconti, i romanzi e il teatro. Santiago del Cile, 15 ottobre 2024 – È morto all'età di 83 anni lo scrittore, accademico e diplomatico ... (Quotidiano.net)

Addio ad Antonio Skármeta - il poeta cileno autore de "Il postino di Neruda" - Se n'è andato all'età di 83 anni il poeta cileno Antonio Skármeta, autore de "Il postino di Neruda", divenuto poi il film italiano premio Oscar con Massimo Troisi. (Ilgiornale.it)