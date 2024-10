Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo col fisco nel caos: commercialisti in sciopero e software house in rivolta. ‘Impossibile dare le adesioni entro il 31’

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si complica ulteriormente il cammino delbiennale trae partite Iva, su cui il governo conta per racimolare coperture per la manovra ma che finora raccoglie scarsissimo interesse da parte dei contribuenti. Quattro associazioni nazionali di– Anc, Andoc, Fiddoc e Unico – hanno dichiaratodalla mezzanotte del 30 ottobre a quella del 7 novembre contro il rifiuto di concedere una proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l’adesione. Non invierannola scadenza prevista i Modelli di dichiarazione dei redditi 2024 e il modulo per l’eventuale adesione alla proposta dell’Agenzia delle Entrate sulle tasse da pagare per il 2024 e 2025.