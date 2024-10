Certificazioni Fimi 7-13 ottobre: dischi di platino per i Pinguini Tattici Nucleari e Lady Gaga (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella settimana dal 7 al 13 ottobre grandi risultati per un’amatissima band del panorama musicale nostrano, con i sette dischi di platino certificati di Giovani Wannabe, singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Certificazioni Fimi, pioggia di dischi di platino per i Pinguini Tattici Nucleari Partendo dagli album, The Fame di Lady Gaga primo lavoro in studio dell’artista pubblicato nel 2008, ottiene cinque dischi di platino. Uno in meno per Ultimo ed il suo Pianeti, che ha superato le 200mila copie vendute: dall’album di debutto del cantautore romano sono stati estratti cinque singoli Chiave, Ovunque tu sia, Sabbia, Pianeti e Stasera. A distanza di un anno dalla release, 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift, conquista il disco di platino, traguardo condiviso con Milano Angels di Shiva pubblicato lo scorso settembre. Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 7-13 ottobre: dischi di platino per i Pinguini Tattici Nucleari e Lady Gaga Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella settimana dal 7 al 13grandi risultati per un’amatissima band del panorama musicale nostrano, con i settedicertificati di Giovani Wannabe, singolo dei, pioggia didiper iPartendo dagli album, The Fame diprimo lavoro in studio dell’artista pubblicato nel 2008, ottiene cinquedi. Uno in meno per Ultimo ed il suo Pianeti, che ha superato le 200mila copie vendute: dall’album di debutto del cantautore romano sono stati estratti cinque singoli Chiave, Ovunque tu sia, Sabbia, Pianeti e Stasera. A distanza di un anno dalla release, 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift, conquista il disco di, traguardo condiviso con Milano Angels di Shiva pubblicato lo scorso settembre.

