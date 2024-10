Casteggio, spaccata al market col furgone-ariete: rubata la cassaforte con 5mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Casteggio (Pavia), 15 ottobre 2024 – Hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrata del Carrefour market di Casteggio, sulla via Emilia all'angolo con la Statale 35 "dei Giovi". Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con più pattuglie, delle stazioni di Casteggio e di Rivanazzano Terme e del Radiomobile della Compagnia di Voghera, ma i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla, facendo perdere le proprie tracce, ma abbandonando il furgone rimasto danneggiato nella spaccata. Evidentemente erano arrivati con anche un altro mezzo, sul quale hanno caricato la refurtiva, una cassaforte che conteneva circa 5mila euro in contanti. Ilgiorno.it - Casteggio, spaccata al market col furgone-ariete: rubata la cassaforte con 5mila euro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Pavia), 15 ottobre 2024 – Hanno usato uncomeper sfondare la vetrata del Carrefourdi, sulla via Emilia all'angolo con la Statale 35 "dei Giovi". Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e oggi, martedì 15 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con più pattuglie, delle stazioni die di Rivanazzano Terme e del Radiomobile della Compagnia di Voghera, ma i ladri erano già riusciti a dileguarsi nel nulla, facendo perdere le proprie tracce, ma abbandonando ilrimasto danneggiato nella. Evidentemente erano arrivati con anche un altro mezzo, sul quale hanno caricato la refurtiva, unache conteneva circain contanti.

