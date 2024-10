Ilrestodelcarlino.it - Caserma dei pompieri, lavori finiti: "Inaugurazione per Santa Barbara"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Centro operativo comunale cambierà volto. Grazie a un finanziamento ministeriale saranno investiti 2 milioni di euro perper riqualificazione e adeguamento sismico, in modo che possa essere edificio strategico nelle emergenze. Vicino al Centro operativo del comune di Portomaggiore invece sono terminati isulladei vigili del fuoco, per una spesa di circa 1,2 milioni di investimento, con autorimessa e palazzina. "Anche in questo caso – spiega il sindaco Dario Bernardi – adeguata sismicamente e completamente rinnovata anche negli impianti. Inaugureremo lanuova in occasione della festa di, patrona dei vigili del fuoco di questo dicembre. Ial Centro operativo sono già aggiudicati all’impresa e inizieranno a gennaio ‘25".