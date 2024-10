Carabinieri chiedono cos’ha nel pacco: “Cinquemila euro di droga appena comprata”: arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 45enne fermato a Lacco Ameno con un pacco sospetto ha ammesso che all'interno vi fossero cinquemila euro di droga appena comprati: arrestato, è a Poggioreale. Fanpage.it - Carabinieri chiedono cos’ha nel pacco: “Cinquemila euro di droga appena comprata”: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 45enne fermato a Lacco Ameno con unsospetto ha ammesso che all'interno vi fossero cinquemiladicomprati:, è a Poggioreale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Maresciallo - nel pacco c'è tanta droga. L'ho pagata cinquemila euro" - Lacco Ameno, via Fundera. I carabinieri stanno perlustrando la zona quando notano un uomo su un Piaggio Porter. Si tratta di un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sul sedile lato passeggero c’è un pacco postale e il destinatario è proprio il 45enne. La domanda dei militari è quel... (Napolitoday.it)

Marijuana in pacco diretto in Francia - sequestro da 550mila euro - Al suo interno sono stati rinvenuti circa 7 kg. di marijuana essiccata e una piantagione, con circa 600 piante di canapa indiana di quasi un metro di altezza, coltivata su un appezzamento di terreno adiacente all’abitazione del responsabile. 000 euro di profitti illeciti. G. . La sostanza stupefacente sequestrata, pari a complessivi Kg. (Primacampania.it)

Marijuana in pacco diretto in Francia - sequestro da 550mila euro nel Sannio - Seguendo i dati a disposizione e coordinati dalla Procura di Napoli Nord i finanzieri di Frattamaggiore sono giunti nella provincia di Benevento, a casa di una persona che è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti al termine di una perquisizione domiciliare. (Anteprima24.it)