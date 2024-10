Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34.17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34.17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è

Italia-Israele - esordio di Lucca in Nazionale : “Sono orgogliosissimo” - “Sono entrato pochi minuti ma mi sono bastati, sono orgogliosissimo di vestire questa maglia. “Siamo entrati con la voglia di vincere, siamo cresciuti piano piano col gioco. L’hanno vestita tanti campioni e si rappresenta l’Italia, una cosa fondamentale”, ha detto l’attaccante 24enne dopo la partita disputata a Udine, città per la quale gioca in Serie A. (Lapresse.it)

LIVE Italia-Israele 4-1 - Nations League calcio in DIRETTA : larga vittoria per la nazionale azzurra - doppietta per Di Lorenzo - 54? Gooooooooooooooooool, Di Lorenzo di testa su assist di Raspadori su punizione, Italia-Israele 2-0. 3? Dimarco dalla sinistra prova subito il cross, spazza in angolo la difesa israeliana. 20. 66? VAR in corso per possibile fallo di disturbo al portiere. CT: Spalletti. 30 Sono sei i precedenti tra Italia e Israele tenendo conto di tutte le competizioni, l’ultimo match lo scorso 9 settembre ... (Oasport.it)

Frattesi non si ferma proprio in nazionale! Altro gol in Italia-Israele - Davide Frattesi non accenna a fermarsi con la nazionale. Il giocatore dell'Inter segna anche in Italia-Israele e si conferma al di fuori della squadra nerazzurra.