Calcio Juniores Regionale Marche 2024 2025 risultati e marcatori della 4^ giornata

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Aesse Senigallia guida il girone A, dove vince anche la Castelfrettese. Il Chiesanuova pareggia con l’Osimana ma resta in testa al girone B. Vittorie per Matelica, Moie Vallesina e Portuali Dorica VALLESINA, 15 ottobre– Prosegue il campionato. Con le gare dello scorso fine settimana, infatti, si è conclusa la quartadi campionato. Andiamo a vedere insieme tutto quello che è successo nei campiprovincia di Ancona e dell’Alto Maceratese. Girone A – Aesse Senigallia in testa, vince anche la Castelfrettese Continua a volare l’Aesse Senigallia nel girone A. I ragazzi di Matteucci, infatti, hanno battuto 1-2 il Lunano grazie alle reti di Bolognini e Pierini; così, per via del turno di riposo dell’Urbino, balzano in testa alla classifica. Vince anche la Castelfrettese, ora terza, con lo 0-2 rifilato al Vismara con le reti di Bracaccini e Ugili.