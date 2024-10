Buchmesse, il ministro Giuli alla cerimonia d’apertura (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della Buchmesse, la Fiera del Libro di Francoforte 2024 dove l’Italia è ospite d’onore. Fino a domenica 20 ottobre, scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d’Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti. Per cogliere le opportunità offerte dalla più importante fiera del libro al mondo saranno presenti oltre 230 espositori italiani tra case editrici, agenti letterari e altre aziende ancora, di cui 131 ospitati nello Stand Collettivo Italiano. Lapresse.it - Buchmesse, il ministro Giuli alla cerimonia d’apertura Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildella Cultura Alessandroha preso partedi inaugurazione della, la Fiera del Libro di Francoforte 2024 dove l’Italia è ospite d’onore. Fino a domenica 20 ottobre, scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d’Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro ecompravendita dei diritti. Per cogliere le opportunità offerte dpiù importante fiera del libro al mondo saranno presenti oltre 230 espositori italiani tra case editrici, agenti letterari e altre aziende ancora, di cui 131 ospitati nello Stand Collettivo Italiano.

Dal 16 al 20 ottobre, nel Padiglione Ospite d'Onore e nello Stand collettivo organizzato da ICE – Agenzia in collaborazione con AIE, il mondo del libro italiano sarà protagonista grazie ad un ricco programma letterario e professionale, forte di più di 100 relatori tra autori, 'testimoni del tempo' e addetti ai lavori.

