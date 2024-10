Basta con i docenti precari. Lo stato realizzI una riforma strutturale che offra loro contratti stabili. Lettera (Di martedì 15 ottobre 2024) Inviato da Sara Dessena - Ormai è già iniziato il nuovo anno scolastico per le scuole e i docenti di ogni ordine e grado. Ci saranno novità? Sicuramente, già qualcosa sta uscendo fuori. Ma invece per quanto riguarda la precarietà? Assolutamente nulla, stessa situazione di sempre e di ogni singolo anno scolastico che inizia. L'articolo Basta con i docenti precari. Lo stato realizzI una riforma strutturale che offra loro contratti stabili. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Inviato da Sara Dessena - Ormai è già iniziato il nuovo anno scolastico per le scuole e idi ogni ordine e grado. Ci saranno novità? Sicuramente, già qualcosa sta uscendo fuori. Ma invece per quanto riguarda laetà? Assolutamente nulla, stessa situazione di sempre e di ogni singolo anno scolastico che inizia. L'articolocon i. Lounache

