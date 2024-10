Basket Serie A1 | Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Con una breve nota ufficiale la S.S.ha annunciato di aver escluso, perdi natura tecnica. Il giocatore statunitense classe 2002 è arrivato a inizio agosto in Campania, dopo aver anche esordito in NBA con i San Antonio Spurs all’inizio della stagione 2022-23. In Texasaveva totalizzato una media di 3,1 punti in nove partite, per poi passare in G-League indossandola canotta degli Austin Spurs e poi quella dei Long Island Nets. Quella napoletana è la suaesperienza in Europa, non certo partita con il piede giusto visti i 29 minuti giocati complessivamente nelle prime tre partite di campionato e i soli 2 punti messi a referto. LA NOTA UFFICIALE DIA1:perSportFace.