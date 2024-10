Ballarò Buskers, a Palermo il Festival di Arti di Strada si schiera contro il turismo di massa: “Abitanti espulsi dai propri quartieri” (Di martedì 15 ottobre 2024) Una preghiera a Santa Rosalia affinché protegga Palermo dalla turisticizzazione. È rivolgendosi alla patrona della città che Marco Sorrentino, presidente dell’associazione Ballarò Buskers, presenta la nuova edizione del Festival Internazionale di Arti di Strada e Circo Contemporaneo. “Le chiedo di liberarci dal turismo di massa, selvaggio e irresponsabile, che espelle gli Abitanti dai quArtieri, dai luoghi dove sono cresciuti, e dà spazio alla speculazione sulle case. La città è di tutti e tutte, deve essere un luogo accogliente prima per la comunità che la abita”, dice Sorrenti. In programma dal 18 al 20 di ottobre, l’ottava edizione del Festival Ballarò Buskers si svolgera in dieci piazze, dove si esibiranno Artisti provenienti da diverse pArti del mondo. Ilfattoquotidiano.it - Ballarò Buskers, a Palermo il Festival di Arti di Strada si schiera contro il turismo di massa: “Abitanti espulsi dai propri quartieri” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una preghiera a Santa Rosalia affinché proteggadalla turisticizzazione. È rivolgendosi alla patrona della città che Marco Sorrentino, presidente dell’associazione, presenta la nuova edizione delInternazionale didie Circo Contemporaneo. “Le chiedo di liberarci daldi, selvaggio e irresponsabile, che espelle glidai queri, dai luoghi dove sono cresciuti, e dà spazio alla speculazione sulle case. La città è di tutti e tutte, deve essere un luogo accogliente prima per la comunità che la abita”, dice Sorrenti. In programma dal 18 al 20 di ottobre, l’ottava edizione delsi svolgera in dieci piazze, dove si esibirannosti provenienti da diverse pdel mondo.

