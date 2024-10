Ilrestodelcarlino.it - ’Aroundmorandi’: l’arte si mette in tavola

(Di martedì 15 ottobre 2024) È proprio l’anno di Giorgio Morandi a New York, questo 2024 che ricorda i 60 anni dalla morte dell’artista bolognese. E così, mentre è in corso la mostra ’Time Suspended II’ a Manhattan, il 5 dicembre al Guggenheim arriverà ‘Aroundmorandi-natura morta con pane e limone", progetto tra design e cucina, voluto dall’associazione Woderingstars, che avrà anche un’appendice per i più piccoli curata dal Dipartimento Educativo del MAMbo. ‘Aroundmorandi’, con la collaborazione del Museo Morandi, il MAMbo e i Musei Civici, porterà nell’Upper East Side due cuochi emiliani superlativi come Marta Pulini, fondatrice di Bibendum e Franco Cimini, dell’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, per una cena ’morandiana’, ispirata cioè alla vita famigliare e culinaria del maestro bolognese con le sorelle Anna, Dina e Maria Teresa, nella casa di via Fondazza 36.