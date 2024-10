Armi a Israele, Usa minacciano embargo per crisi umanitaria a Gaza (Di martedì 15 ottobre 2024) Channel 12 cita una lettera inviata da Blinken e Austin ai ministri israeliani Gallant e Dermer Gli Stati Uniti avrebbero minacciato di imporre un embargo sulle Armi a Israele se entro un mese non dovesse essere trovata una soluzione alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato l'emittente israeliana Channel 12, che cita Sbircialanotizia.it - Armi a Israele, Usa minacciano embargo per crisi umanitaria a Gaza Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Channel 12 cita una lettera inviata da Blinken e Austin ai ministri israeliani Gallant e Dermer Gli Stati Uniti avrebbero minacciato di imporre unsullese entro un mese non dovesse essere trovata una soluzione allanella Striscia di. Lo ha rivelato l'emittente israeliana Channel 12, che cita

