Annunciata la soundbar Arc Ultra, Sonos: "Inaugura una nuova era delle tecnologie audio". Ci sono anche i subwoofer Sub 4 (Di martedì 15 ottobre 2024) La soundbar Arc Ultra introduce la tecnologia Sound Motion per aumentare la capacità del suono pur con trasduttori più piccoli. I due prodotti saranno disponibili dal 29 ottobre

