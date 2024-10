Agricoltori sfruttati e costretti nel degrado: imprenditore denunciato per caporalato (Di martedì 15 ottobre 2024) Chieti - Un'azienda agricola sotto inchiesta per sfruttamento di manodopera straniera e condizioni di vita degradanti, con sanzioni che superano i 28mila euro. Una grave accusa di caporalato ha colpito un imprenditore agricolo di Torino di Sangro, nel chietino, a seguito di un'operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Ortona, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti. I militari hanno scoperto quattro lavoratori di origine nigeriana sfruttati nei campi di una azienda agricola, sottopagati e costretti a vivere in condizioni di estremo degrado. L'imprenditore, un 53enne identificato con le iniziali S.L., è stato denunciato alla Procura di Vasto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili di sfruttamento della manodopera straniera. Abruzzo24ore.tv - Agricoltori sfruttati e costretti nel degrado: imprenditore denunciato per caporalato Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Chieti - Un'azienda agricola sotto inchiesta per sfruttamento di manodopera straniera e condizioni di vita degradanti, con sanzioni che superano i 28mila euro. Una grave accusa diha colpito unagricolo di Torino di Sangro, nel chietino, a seguito di un'operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Ortona, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Chieti. I militari hanno scoperto quattro lavoratori di origine nigeriananei campi di una azienda agricola, sottopagati ea vivere in condizioni di estremo. L', un 53enne identificato con le iniziali S.L., è statoalla Procura di Vasto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili di sfruttamento della manodopera straniera.

