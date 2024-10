Udine: 80 nuovi posti di lavoro bel trasporto pubblico locale – Recrutiing day 11 nov 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con il Recruiting day del prossimo 11 novembre, continuano gli interventi della Regione per favorire nuove assunzioni all’interno del trasporto pubblico locale. Un settore in cui la carenza di nuovi autisti è fenomeno diffuso non solo in Italia, ma in tutta Europa, come rilevato anche dalla Cgia di Mestre secondo cui, nei prossimi 10 anni, la metà degli addetti del settore avrà raggiunto l’età pensionabile. Negli ultimi cinque anni abbiamo concesso oltre 2 milioni di euro di contributi per il conseguimento della patente Cqc, formando – tra il 2019 e il 2023 – ben 764 autisti. Nell’anno in corso sono finora pervenute 357 domande, un numero che già supera quello del 2023?.Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day organizzato dalla Regione per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg). Udine20.it - Udine: 80 nuovi posti di lavoro bel trasporto pubblico locale – Recrutiing day 11 nov 2024 Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con il Recruiting day del prossimo 11 novembre, continuano gli interventi della Regione per favorire nuove assunzioni all’interno del. Un settore in cui la carenza diautisti è fenomeno diffuso non solo in Italia, ma in tutta Europa, come rilevato anche dalla Cgia di Mestre secondo cui, nei prossimi 10 anni, la metà degli addetti del settore avrà raggiunto l’età pensionabile. Negli ultimi cinque anni abbiamo concesso oltre 2 milioni di euro di contributi per il conseguimento della patente Cqc, formando – tra il 2019 e il 2023 – ben 764 autisti. Nell’anno in corso sono finora pervenute 357 domande, un numero che già supera quello del 2023?.Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alAlessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day organizzato dalla Regione per ildel Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg).

