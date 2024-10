Quotidiano.net - Taiwan, Cina lancia esercitazione militare: “Pronti a circondarla”. Usa: “Si rischia escalation”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – Sono ore di tensione e allerta a: laha annunciato questa notte il lancio di un’attorno all’isola ‘ribelle’ – nominata ‘Joint Sword-2024B’ – con tanto di aerei e navi. Il governo di Taipei, indipendente da Pechino dal 1949, non è stato a guardare: non ha solo condannato il “comportamento irrazionale e provocatorio” della Repubblica popolare, ma ha anche dichiarato di aver inviato “forze appropriate” per “rispondere di conseguenza per proteggere la libertà e la democrazia e difendere la sovranità”. Le isole periferiche disono in stato di massima allerta: le forze aeree e navali potrebbero rispondere “in conformità con le regole di ingaggio emanate dal ministero”, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa.