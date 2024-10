Secoloditalia.it - Sventato un terzo attentato a Trump. Il tycoon: alle elezioni va schierato l’esercito

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ”E’ stato impedito iltentativo di assassinio” dell’ex presidente americano Donald, a dare notizia dell’, lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco. Cosa sappiamo sultentativo diIl capo della polizia locale ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a Coachella, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale del candidato repubblicano. “Sono contento che non ne parliamo dopo che gli hanno sparato”, ha proseguito. Nel suv dell’uomo fermato sono stati sequestrati un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità. Nel veicolo sono state trovate anche diverse carte di identità e passaporti con nomi falsi.