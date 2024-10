Ilfattoquotidiano.it - Stanley Tucci: “Il tumore alla lingua? È stato terribile, il sapore in bocca era orribile. Non volevo seguire la terapia standard, ma mia moglie si è opposta”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “A volte pensavo di avere fame. Ma ilinera così”. In una intervista rilasciata al Guardian, l’attoreha raccontato i dettagli delche l’ha colpito alcuni anni fa. “Tutto quello che ricordo è che ero così dannatamente infelice e così nauseato che non riuscivo a sollevare la testa dal cuscino. Ero così debole. Salire le scale era uno sforzo supremo. È. Poi,fine, lentamente, lentamente, lentamente si comincia a migliorare”, ha spiegatorievocando i momenti del dolore sia prima che durante lad’urto per estirpare il. L’interprete di Il diavolo veste Prada ha parlato a margine del lancio del suo nuovo libro, What I Ate in One Year (prevista per il 15 ottobre). Tutto è iniziato nel 2017 da un forte doloremascella poi propagatosigola.