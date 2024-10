Spioni contro il governo Meloni, allarme di Foti: “C’è aria di sinistra e di manine internazionali” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Parliamoci chiaro. E’ il più grosso scandalo della storia della Repubblica. E forse c’è una manina internazionale. Mentre spiano il presidente del Consiglio la sinistra è rimasta incredibilmente in silenzio”. Non usa mezze misure, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a La Verità, nella quale parla di una possibile regia internazionali, “manine nazionali e magari anche qualcuna internazionale” e “guarderei in generale – aggiunge Foti – dove tira il vento di sinistra”. Già ieri, Foti, in una nota, aveva fatto notare l’allarmante piega che sta prendendo l’inchiesta di Bari, “dalla quale emerge come dal Presidente del Consiglio a quello del Senato, da numerosi ministri e parlamentari, a personaggi dai più vasti interessi, abbiano subito l’accesso ai propri conti correnti bancari con impressionante periodicità”. Secoloditalia.it - Spioni contro il governo Meloni, allarme di Foti: “C’è aria di sinistra e di manine internazionali” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Parliamoci chiaro. E’ il più grosso scandalo della storia della Repubblica. E forse c’è una manina internazionale. Mentre spiano il presidente del Consiglio laè rimasta incredibilmente in silenzio”. Non usa mezze misure, Tommaso, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a La Verità, nella quale parla di una possibile regia, “nazionali e magari anche qualcuna internazionale” e “guarderei in generale – aggiunge– dove tira il vento di”. Già ieri,, in una nota, aveva fatto notare l’allarmante piega che sta prendendo l’inchiesta di Bari, “dalla quale emerge come dal Presidente del Consiglio a quello del Senato, da numerosi ministri e parlamentari, a personaggi dai più vasti interessi, abbiano subito l’accesso ai propri conti correnti bancari con impressionante periodicità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consulta - la sinistra ora scopre il conflitto d’interessi. Foti rinfresca la memoria a tutti : “Con Draghi…” - “Quanti retroscena dovete scrivere nei prossimi giorni?”, ha ironizzato ancora Foti, che incalzato sugli eventuali accordi necessari per arrivare all’elezione del giudice chiesto: “Quindi, è colpa nostra se gli altri non fanno votare per paura di non aver messo la museruola ai loro parlamentari? Se non sbaglio, il parlamentare dovrebbe votare senza vincolo di mandato: in questo caso mi pare che ... (Secoloditalia.it)

Foti affonda la sinistra : “Spaccare l’Italia? La Schlein non può dirlo” - La manifestazione a Brucoli ha rappresentato un momento di riflessione e di rilancio per i valori della destra italiana L'articolo Foti affonda la sinistra: “Spaccare l’Italia? La Schlein non può dirlo” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Del Re (viceministro nei governi Conte) : “Credo nel Piano Mattei”. Foti : chi glielo dice alla sinistra? - Credo nel Piano Mattei, può diventare un attuatore di questo di tipo di cose”. Il plauso di Emanuela Del Re sul Piano Mattei Secondo l’ex viceministro degli Esteri nei due governi Conte il piano Mattei “è sicuramente una politica che mette in risalto l’assoluta necessità di dare al continente africano risposte su tutta una serie di questioni, dalla pressione demografica alle opportunità relative ... (Secoloditalia.it)