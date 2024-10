Senigallia: ragazzino scappa di casa armato, ricerche in corso. Le notizie in diretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Senigallia (Ancona), 14 ottobre 2024 - Un 15enne è scappato di casa armato di pistola a Senigallia (Ancona). Le forze dell'ordine, anche con l'elicottero, stanno concentrando le ricerche nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove sembra si stia aggirando il ragazzo. Ilrestodelcarlino.it - Senigallia: ragazzino scappa di casa armato, ricerche in corso. Le notizie in diretta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)(Ancona), 14 ottobre 2024 - Un 15enne èto didi pistola a(Ancona). Le forze dell'ordine, anche con l'elicottero, stanno concentrando lenelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove sembra si stia aggirando il ragazzo.

