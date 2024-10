Rocco Siffredi, la moglie confessa: “Stare con lui è impegnativo, ecco perché” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Personaggi TV. Rocco Siffredi, chi non lo conosce? Pseudonimo di Rocco Antonio Tano, l’attore di film a luci rosse è nato a Ortona, 4 maggio 1964. Sposato dal ’93 con l’ex collega ungherese Rózsa Tassi, dal quale ha avuto due figli, vive da tempo con la famiglia a Budapest. Proprio la donna, in una lunga intervista a Le Iene ha parlato delle difficoltà nel gestire il suo matrimonio con Siffredi. Leggi anche: Mauro Corona choc: “Tradisco mia moglie, ecco perché” Leggi anche: Sonia Bruganelli, la replica alle accuse dell’amico di Bonolis: risposta gelida Rocco Siffredi, la moglie confessa “Rocco l’ho conosciuto nel 1993 a Cannes. All’epoca non avevo mai visto un suo film” . Ha iniziato così il suo monologo Rosza Caracciolo davanti alle telecamere di Italia 1. Tvzap.it - Rocco Siffredi, la moglie confessa: “Stare con lui è impegnativo, ecco perché” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Personaggi TV., chi non lo conosce? Pseudonimo diAntonio Tano, l’attore di film a luci rosse è nato a Ortona, 4 maggio 1964. Sposato dal ’93 con l’ex collega ungherese Rózsa Tassi, dal quale ha avuto due figli, vive da tempo con la famiglia a Budapest. Proprio la donna, in una lunga intervista a Le Iene ha parlato delle difficoltà nel gestire il suo matrimonio con. Leggi anche: Mauro Corona choc: “Tradisco mia” Leggi anche: Sonia Bruganelli, la replica alle accuse dell’amico di Bonolis: risposta gelida, lal’ho conosciuto nel 1993 a Cannes. All’epoca non avevo mai visto un suo film” . Ha iniziato così il suo monologo Rosza Caracciolo davanti alle telecamere di Italia 1.

La moglie di Rocco Siffredi : “Quando l’ho conosciuto non sapevo chi fosse - stare con lui è impegnativo” | VIDEO - . All’epoca non avevo mai visto un suo film e a quel Festival non era andato per fare il porno, figuriamoci se potevo immaginare di innamorarmi di Rocco Siffredi. I primi tempi quando facevamo l’amore in dieci minuti aveva già fatto dieci posizioni. Sembrava di stare sulle montagne russe. L’ex modella anche sottolineato di non aver ricevuto solidarietà dalle donne: “Non andava meglio con le ... (Tpi.it)

Rozsa Caracciolo : “Impegnativo essere la moglie di Rocco Siffredi. Chi lo scopriva mi licenziava” - Il monologo di Rozsa Caracciolo a Le Iene, in onda ieri sera, domenica 13 ottobre 2024, su Italia1. La moglie di Rocco Siffredi ha raccontato le difficoltà affrontate e i pregiudizi di cui è stata vittima perché moglie del divo dei film a luci rosse.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Le Iene - il monologo di Rozsa Caracciolo : “essere la moglie di Rocco Siffredi in alcuni momenti è stato impegnativo” | Video Mediaset - Tu, invece, sai dove è il tuo?”». Ecco il video Mediaset con il monologo di Rozsa Caracciolo a Le Iene. Rozsa Caracciolo sul marito Rocco Siffredi: ” non appena capivano che ero sua moglie…” Non solo, Rozsa Caracciolo parlando del marito Rocco Siffredi a Le Iene ha rivelato: «All’epoca facevo la modella e quando venivo presa per un casting se capivano che ero la moglie di Rocco Siffredi il ... (Superguidatv.it)