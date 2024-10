Ilfattoquotidiano.it - “Questo s*****o non dovrebbe nemmeno giocare”. E Kyrgios replica: “Sì, è ridicolo”. Continua l’accanimento contro Sinner

(Di lunedì 14 ottobre 2024)vince eattacca.alza un trofeo etwitta su X. Una cantilena che ormai si ripete, di settimana in settimana.il tempo di festeggiare la vittoria nel Masters 1000 di ShanghaiNovak Djokovic, che il numero 1 al mondo ha ricevuto un altro attacco social da parte del tennista australiano. Al tweet: “Ogni giocatore battuto dasta pensando la stessa cosa: ‘nonesserein campo inmomento'”,ha risposto: “Sì,“. Chiaro ed ennesimo riferimento al caso doping. Yep. Ridiculous lol — Nicholas(@Nick) October 13, 2024 L’ossessione disi chiama “Jannika far rumore, ma solo dal divano di casa. Non certo per i risultati in campo, data la sua lunga assenza dai circuiti Atp.