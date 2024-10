Per celebrazioni 100 anni Treccani ospite d’onore Fiera di Francoforte (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani apre le celebrazioni per i suoi 100 anni dalla fondazione come ospite d’onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte, che prende il via il 15 ottobre, con un progetto espositivo multimediale e un incontro su La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro.L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani venne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile e celebrerà nel 2025 questo importante anniversario – annunciato a Francoforte da ospite d’onore – con una serie di iniziative promosse in tutta Italia. Unlimitednews.it - Per celebrazioni 100 anni Treccani ospite d’onore Fiera di Francoforte Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto della Enciclopedia Italianaapre leper i suoi 100dalla fondazione come2024 alladel Libro di, che prende il via il 15 ottobre, con un progetto espositivo multimediale e un incontro su La cultura che unisce. Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro.L’Istituto della Enciclopedia Italianavenne fondato a Roma il 18 febbraio 1925 da Giove GiovGentile e celebrerà nel 2025 questo importanteversario – annunciato ada– con una serie di iniziative promosse in tutta Italia.

