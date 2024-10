Ilfattoquotidiano.it - Nigeria boicotta la partita contro la Libia dopo essere rimasta bloccata in aeroporto per oltre 12 ore: “Trattamento disumano” – Foto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dovevala gara di ritorno valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. E invece, la vigilia disi è trasformata in un caso diplomatico. La Nazionalena, infatti, èall’di Al Abraq, in, per circa 14 ore. Il volo su cui si trovava la squadra era stato precedentemente dirottato: così l’atterraggio inizialmente previsto a Bengasi (ovvero a 20 chilometri dal Benina Martyrs Stadium) è stato deviato in direzione Al Abraq, a circa 200 km di distanza dallo stadio indicato per il match. La squadra è stata così trattenuta insenza cibo, acqua e corrente elettrica, il tutto “per fare pressione psicologica”, come sostenuto dal capitanono William Troost-Ekong.