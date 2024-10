Nazionale – Corteo di protesta a Udine contro la partita Italia-Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione della partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma allo stadio Bluenergy di Udine, si è svolto un Corteo di protesta organizzato da vari gruppi a sostegno della causa palestinese. La manifestazione, partita da Piazza della Repubblica, è stata promossa dal Comitato pro Palestina di Udine, dalla Comunità palestinese del Friuli Venezia Giulia e Veneto, dall’associazione Salaam Ragazzi dell’Olivo e dai Giovani palestinesi del FVG. Le motivazioni della protesta Il Corteo, caratterizzato da un’ampia presenza di bandiere palestinesi e striscioni, è stato aperto con il motto “Diamo un calcio all’apartheid. Fuori Israele dalla Fifa”. Terzotemponapoli.com - Nazionale – Corteo di protesta a Udine contro la partita Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione delladi Nations League tra, in programma allo stadio Bluenergy di, si è svolto undiorganizzato da vari gruppi a sostegno della causa palestinese. La manifestazione,da Piazza della Repubblica, è stata promossa dal Comitato pro Palestina di, dalla Comunità palestinese del Friuli Venezia Giulia e Veneto, dall’associazione Salaam Ragazzi dell’Olivo e dai Giovani palestinesi del FVG. Le motivazioni dellaIl, caratterizzato da un’ampia presenza di bandiere palestinesi e striscioni, è stato aperto con il motto “Diamo un calcio all’apartheid. Fuoridalla Fifa”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Genocidio” e “SS” : il corteo pro Pal contro la partita Italia-Israele a Udine mostra subito il suo volto - Sta tutto negli slogan gridati e nei cartelli esposti il tenore del corteo pro Pal di Udine, convocato contro la partita Italia-Israele, che si disputa stasera allo stadio “Friuli”. “È in corso un genocidio, non sarà una partita a farcelo dimenticare”, è uno degli slogan urlato dai manifestanti, insieme a “un unico obiettivo, boicottare Israele”, “Fifa ban Israel”. (Secoloditalia.it)

Allerta per partita Nazionale a Udine contro Israele - corteo comitato per Palestina - 30 in piazza XX settembre. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Allerta massima per la partita di Nations League Italia-Israele in programma questa sera allo stadio Friuli di Udine. Il comitato locale per la Palestina ha organizzato un corteo che partirà alle 17 da piazza della ... (Webmagazine24.it)

Italia-Israele a Udine - città blindata per la partita e il corteo pro-Palestina - I biglietti venduti per la gara al Bluenergy Stadium sono 11. 45, si gioca il match di Nations League fra Italia e Israele: da una parte chi assiste alla partita, dall’altra i partecipanti alla manifestazione pro Palestina che si snoda da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. In giornata sulle sedi di Comune e Regione sono apparse due scritte identiche: "Comune di Udine complice del ... (Tg24.sky.it)