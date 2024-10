Musica, 20 anni di attività per i Non Solo Gospel (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ventesimo compleanno, con candeline molto speciali, per i “Non Solo Gospel”. Il gruppo Musicale salernitano, fondato e diretto da Simona Guida a cui è stato assegnato il premio di “Miglior Artista dell’anno”, è reduce dalla vittoria di tre Grammy europei ai “Gospel Music Awards European 2024”: “Siamo portatori sani di Gospel contemporaneo – commenta Simona Guida, anche arrangiatore vocale e solista de i Non Solo Gospel – un genere di Musica sacra che ha la capacità di coinvolgere lo spirito e l’anima di chiunque lo ascolti. Sono felice che il nostro gruppo sia riuscito a ricevere il consenso di un pubblico europeo”. La serata di gala, svoltasi lo scorso 22 settembre a Brema in Germania, ha visto la partecipazione di gruppi Gospel e solisti provenienti da diverse parti d’Europa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ventesimo compleanno, con candeline molto speciali, per i “Non”. Il gruppole salernitano, fondato e diretto da Simona Guida a cui è stato assegnato il premio di “Miglior Artista dell’anno”, è reduce dalla vittoria di tre Grammy europei ai “Music Awards European 2024”: “Siamo portatori sani dicontemporaneo – commenta Simona Guida, anche arrangiatore vocale e solista de i Non– un genere disacra che ha la capacità di coinvolgere lo spirito e l’anima di chiunque lo ascolti. Sono felice che il nostro gruppo sia riuscito a ricevere il consenso di un pubblico europeo”. La serata di gala, svoltasi lo scorso 22 settembre a Brema in Germania, ha visto la partecipazione di gruppie solisti provenienti da diverse parti d’Europa.

