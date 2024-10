Museo di San Nicola, riecco alcuni tesori “nascosti” che tornano agli antichi splendori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un analitico intervento di restauro, tornano in auge un dipinto murale di età medioevale, due capitelli di età classica e il calco in gesso del sarcofago di Ippolito e Fedra che è esposto al Museo archeologico regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Le attività sono state realizzate da Agrigentonotizie.it - Museo di San Nicola, riecco alcuni tesori “nascosti” che tornano agli antichi splendori Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un analitico intervento di restauro,in auge un dipinto murale di età medioevale, due capitelli di età classica e il calco in gesso del sarcofago di Ippolito e Fedra che è esposto alarcheologico regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Le attività sono state realizzate da

