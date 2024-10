Morto a 15 anni, la mamma fa i nomi dei ragazzini che lo deridevano: s’indaga per istigazione al suicidio (Di lunedì 14 ottobre 2024) La procura di Ancona indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un 15enne il cui corpo è stato trovato in un casolare di campagna alle porte di Senigallia. Nella notte, dopo la scomparsa del ragazzo, la madre aveva messo nero su bianco dai carabinieri i nomi di chi lo prendeva in giro. Fanpage.it - Morto a 15 anni, la mamma fa i nomi dei ragazzini che lo deridevano: s’indaga per istigazione al suicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La procura di Ancona indaga peralin relazione alla morte di un 15enne il cui corpo è stato trovato in un casolare di campagna alle porte di Senigallia. Nella notte, dopo la scomparsa del ragazzo, la madre aveva messo nero su bianco dai carabinieri idi chi lo prendeva in giro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato morto a 15 anni - la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio - ANCONA - Si indaga per istigazione al suicidio sulla morte del 15enne trovato senza vita questa mattina, in un casale di Montignano, frazione di Senigallia. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti. Disposta l’autopsia sul corpo del minorenne e sequestrato il suo... (Anconatoday.it)

Ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia : si indaga per istigazione al suicidio. Era scappato con la pistola del papà - Il ragazzo di 15 anni di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è stato trovato morto in un casale di campagna viino Montignano. Il... (Leggo.it)

Trovato morto a Rapallo - fiale vuote accanto al corpo : indagine per istigazione al suicidio - La procura di Genova indaga sulla morte di un 49enne trovato senza vita lunedì mattina nell'appartamento di Rapallo in cui abitava insieme alla madre. È stata la donna a scoprire il corpo del figlio, accanto a lui alcune fiale, senza etichette, vuote, con alcuni residui di polvere bianca... (Genovatoday.it)